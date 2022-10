Consumen fentanilo en lugar de Xanax y mueren

AUSTIN, TEXAS

Lillianna Alfaro era una recién graduada de la escuela secundaria que criaba a un niño pequeño y estaba considerando unirse al ejército cuando ella y un amigo compraron lo que pensaban que era el medicamento contra la ansiedad Xanax en diciembre de 2020.

Las pastillas eran falsas y contenían fentanilo, un opioide que puede ser 50 veces más potente que la misma cantidad de heroína. Los mató a ambos.

“Hace dos años, no sabía nada de esto”, dijo Holly Groelle, la madre de Alfaro, de 19 años, que vivía en Appleton, Wisconsin. “Me sentí mal porque era algo de lo que no podría haberle advertido, porque no lo sabía”.

La droga que mató a su hija era rara hace una década, pero el fentanilo y otros opioides sintéticos producidos en laboratorio ahora están provocando una crisis de sobredosis más letal que cualquier otra que haya visto Estados Unidos. El año pasado, las sobredosis de todas las drogas cobraron más de 100,000 vidas por primera vez, y las muertes de este año se han mantenido casi al mismo nivel, más que las muertes por armas y automóviles combinadas.

El gobierno federal contabilizó más muertes por sobredosis accidentales solo en 2021 que en el período de 20 años desde 1979 hasta 1998. Las sobredosis en los últimos años han sido mucho más frecuentes que durante la epidemia de heroína de alquitrán negro que llevó al presidente Richard Nixon a lanzar su Guerra contra las Drogas, o durante la crisis de la cocaína en la década de 1980.

A medida que el fentanilo gana atención, persisten creencias erróneas sobre la droga, cómo se trafica y por qué muere tanta gente.

Los expertos creen que las muertes aumentaron no solo porque las drogas son muy poderosas, sino también porque el fentanilo está relacionado con muchas otras drogas ilícitas, y no por los cambios en la cantidad de personas que las consumen. A fines de la década de 2010, el período más reciente para el que hay datos federales disponibles, las muertes se dispararon incluso cuando la cantidad de personas que usaban opioides estaba disminuyendo.

Los defensores advierten que algunas de las alarmas que hacen sonar los políticos y los funcionarios son incorrectas y potencialmente peligrosas. Entre esas ideas: que un control más estricto de la frontera entre Estados Unidos y México detendría el flujo de drogas, aunque los expertos dicen que la clave para controlar la crisis es reducir la demanda de drogas; que el fentanilo podría aparecer en las canastas de truco o trato de los niños este Halloween; y que simplemente tocar la droga brevemente puede ser fatal, algo que los investigadores encontraron falso y que los defensores temen que pueda hacer que los socorristas duden en dar un tratamiento que salve vidas.

Las tres ideas se mencionaron este mes en un video en línea presentado como un anuncio de servicio público previo a Halloween de una docena de senadores republicanos de EE. UU.

Un informe de este año de una comisión federal bipartidista encontró que el fentanilo y medicamentos similares se fabrican principalmente en laboratorios en México a partir de productos químicos enviados principalmente desde China.

En Nueva Inglaterra, el fentanilo ha reemplazado en gran medida el suministro de heroína. En todo el país, se está relacionando con drogas como la cocaína y la metanfetamina, a veces con resultados mortales

MEZCLA DE OPIODES

“No es que arrestar, condenar y poner a estos tipos tras las rejas no funcione”, dijo Capelouto. “El hecho es que no lo hacemos lo suficiente como para marcar la diferencia”.

Mientras que algunas personas muertas por fentanilo no tienen idea de que lo están tomando, otras, particularmente aquellas con trastorno por uso de opioides, saben que está o podría estar en la mezcla. Pero es posible que no sepan cuánto contienen sus medicamentos.

Ese fue el caso del hijo de Susan Ousterman, Tyler Cordiero, quien murió a los 24 años en 2020 a causa de una mezcla que incluía fentanilo después de años de usar heroína y otros opioides.

Durante casi dos años, Ousterman evitó pasar por la gasolinera cerca de su casa en Bensalem, Pensilvania, donde su hijo sufrió una sobredosis fatal. Pero en agosto, fue a dejar dos cosas allí: naloxona, un medicamento que se usa para revertir las sobredosis, y un cartel que anuncia una línea directa para que las personas que consumen drogas llamen para que el operador pueda pedir ayuda si no responden.

Ousterman está canalizando su ira y tristeza para prevenir otras sobredosis.

“El fentanilo está en todas partes”, dijo. “No sabes lo que hay en un suministro de drogas no regulado. No sabes lo que estás tomando. Siempre te estás arriesgando a morir cada vez.