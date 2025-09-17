Homenajean al Padre de la Patria en Texas

HIDALGO, Texas.- En un emotivo evento, el Centro Cultural Mexicano del Valle de Texas y el Consulado de México en McAllen se unieron para conmemorar el aniversario de la Independencia de México y rendir homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria. La ceremonia se llevó a cabo frente a la estatua en su honor en la ciudad de Hidalgo, Texas.

Un tributo a la cultura mexicana

La presidenta del Centro Cultural Mexicano, Marcela Freeland, destacó la importancia de difundir la cultura mexicana y promover la conexión entre México y Estados Unidos. Por su parte, el Cónsul de México en McAllen, Froylan Yescas Cedillo, ofreció una reseña histórica de los antecedentes de la independencia de México y la participación de los iniciadores del movimiento.

Un momento de silencio en memoria de Joe Vera

Durante el evento, se pidió un momento de silencio en memoria de Joe Vera, un destacado funcionario público que falleció recientemente y que había promovido eventos y proyectos en beneficio de la ciudad de Hidalgo. La estatua del cura Hidalgo, ubicada en el parque cerca de la intersección de las calles Fifth y Esperanza, fue el escenario perfecto para este homenaje.