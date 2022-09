"Encontronazo" político en Cameron

"Mi oficina siempre ha intentado resolver cualquier inquietud que tuvieran el Condado y/o el Tribunal de Comisionados, pero al final del día, no puedo y no me doblegaré a la presión política", Eric Garza Sheriff del condado Cameron

Todo parece indicar que se agudiza el conflicto entre el departamento del Sheriff del condado de Cameron y la Corte de Comisionado y el juez del condado, Eddie Treviño, con respecto a la reducción de agentes asignados a la seguridad de los juzgados y la congelación de salarios de carceleros.

Durante una conferencia de prensa el jueves, el alguacil, Eric Garza dijo que los agentes y oficiales de detención son algunos de los peor pagados del país y el Tribunal de Comisionados se niega a darles un aumento de sueldo.