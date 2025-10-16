Arrestan a un joven con más de 1 mdd, armas y municiones

ANZALDÚAS, TX.- A principios de este mes, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajan en el Puerto de Entrada de Hidalgo confiscaron recientemente más de un millón de dólares en moneda no declarada y un tesoro de armas, piezas de armas de fuego y balas en una sola acción de cumplimiento de salida.

La incautación tuvo lugar el 8 de octubre, cuando oficiales de la CBP que trabajaban en el Puente Internacional Anzaldúas encontraron a un ciudadano estadounidense de 24 años que conducía una Chevy Silverado 2019, seleccionada para una inspección de salida de rutina. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP descubrieron dinero estadounidense en grandes cantidades no declaradas por un total de 1,033,500 dólares, armas, piezas de armas de fuego y municiones ocultas en el vehículo.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP mantienen una vigilancia constante, y su aplicación de las habilidades, la experiencia y la tecnología de inspección condujo a esta importante incautación de divisas y armas", declaró el director del puerto, Carlos Rodríguez, del Puerto de Entrada de Hidalgo. "Las incautaciones de divisas a granel no declaradas, a menudo producto de actividades ilícitas, y de armas, privan a los cárteles de ganancias y de la capacidad de causar más daño a otros".

Los oficiales de la CBP incautaron el dinero, las armas y las municiones junto con el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

No constituye un delito portar más de $10,000, pero sí constituye un delito federal no declarar dinero en efectivo o instrumentos monetarios por un total de $10,000 o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de EE. UU., o bien ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto. Una persona puede solicitar la devolución del dinero incautado por los oficiales de la CBP, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran legítimos.