Conductor de tráiler pierde la vida en choque

EL PASO, Texas.- Un conductor de tráiler murió la madrugada del viernes 26 de septiembre tras estrellar su unidad contra una columna de concreto en la Interestatal 10 East (I-10 East), a la altura de Schuster y cerca del campus de UTEP, lo que provocó un cierre total de la vía durante 14 horas y severas afectaciones al tránsito en la zona Oeste de la ciudad.

De acuerdo con la Policía de El Paso, el accidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m., cuando Mohamed Ali Mumin, de 37 años y originario de Aurora, Colorado, conducía un tráiler Freightliner Cascadia 2019 con remolque de Amazon Prime en dirección Este.

Por razones aún bajo investigación, el vehículo se desvió hacia el acotamiento derecho, golpeó la barrera de contención y finalmente se impactó contra una columna del paso elevado Spur 1966, en la salida de la calle Porfirio Díaz.

Mumin fue trasladado a un hospital con heridas graves, pero posteriormente falleció, informó el vocero del Departamento de Bomberos, Héctor González.

El accidente generó un fuerte operativo de emergencia que obligó al cierre total de todos los carriles en dirección Este de la I-10 a la altura de Schuster. El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) desvió el tráfico hacia la salida de Executive Center Boulevard, mientras que los accesos al Spur 1966 en ambos sentidos también permanecieron cerrados.

Las cámaras de tráfico de TxDOT mostraron kilométricas filas de vehículos detenidos, que se extendían más allá de la salida de Sunland Park, causando demoras significativas en el tránsito matutino hacia el Centro y Este de la ciudad.

La vía fue reabierta hasta aproximadamente las 4:00 p.m., lo que significó 14 horas de interrupciones en una de las arterias más transitadas de El Paso.

La Unidad Especial de Investigaciones de Tráfico de la Policía continúa trabajando en el caso. Este accidente representa la fatalidad vial número 45 en lo que va de 2025, en comparación con 50 registradas en el mismo período del año pasado.