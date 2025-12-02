Interceptan a conductor con cocaína en Falfurrias

Un conductor de camión fue arrestado en el puesto de control de esta ciudad después de que agentes fronterizos descubrieran 117 libras (53 kg) de cocaína escondidas en la cabina de su vehículo.

Jamarius Larmaine Warren enfrenta cargos federales por posesión con intención de distribuir la droga, según una denuncia penal presentada este lunes.

Detalles del arresto del conductor de camión

El arresto ocurrió alrededor de las 9:45 p.m. del 25 de noviembre, cuando Warren ingresó al puesto de control de Falfurrias manejando un tractocamión Kenworth verde con un remolque de plataforma. Al ser interrogado sobre la carga, el conductor primero afirmó no saber su contenido y luego dijo que transportaba "metal". Un agente notó que el embalaje parecía poco profesional y solicitó una inspección con rayos X del remolque, a lo que Warren accedió.

La radiografía reveló anomalías en la cabina, donde se localizaron 45 paquetes de cocaína ocultos en los estantes superiores, con un peso total de 117 libras.

Interrogatorio y declaraciones de Jamarius Larmaine Warren

Durante una entrevista con la DEA, Warren solicitó un abogado, pero declaró espontáneamente: "Cometió un error, los tiempos eran difíciles y ya se habían puesto en contacto con él". Los agentes suspendieron el interrogatorio al haber invocado su derecho a asistencia legal.

Warren compareció ante el juez federal Jason B. Libby en Corpus Christi para su audiencia inicial y tiene prevista una nueva vista este martes.

Cocaína oculta en la cabina del camión

Este caso resalta la continua lucha de las autoridades contra el tráfico de drogas en la frontera, donde se han intensificado los controles para detectar actividades ilícitas.