Hallan a pareja sin vida dentro de su vivienda

HOUSTON, Texas /Staff

Una tragedia estremeció a la comunidad del oeste del condado Harris la noche del domingo, cuando una pareja fue hallada sin vida dentro de su vivienda en un aparente caso de homicidio-suicidio.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 p.m. en una casa ubicada en Piney Forest Drive, en la zona de Katy. Según el sheriff del condado Harris, Ed González, todo comenzó con una llamada de auxilio realizada por una adolescente de 16 años, quien presenció una fuerte discusión entre sus padres y pidió ayuda a las autoridades.