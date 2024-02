Comprará Capital One a Discover por 35.000 mdd

Nueva York

Capital One Financial adquirirá a Discover Financial Service por 35.000 millones de dólares, en un acuerdo que fusionaría a dos de las principales compañías crediticias y emisoras de tarjetas de crédito de Estados Unidos.

Los accionistas de Discover Financial recibirán acciones de Capital One valoradas en casi 140 dólares por título, según un comunicado de prensa emitido por las compañías el lunes. Las acciones de Discover cerraron el lunes en 110,49 dólares.

Capital One, con sede en Virginia, fue el 12do banco más grande del país a partir del tercer trimestre, con activos totales por 471.400 millones de dólares y 346.000 millones en depósitos, según S&P Global. Discover, con sede en Illinois, ocupó el lugar 33 con 143.400 millones de dólares en activos y 104.000 millones en depósitos.