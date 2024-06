Comparece indio acusado de crimen

NUEVA YORK

Un ciudadano indio extraditado a Estados Unidos se declaró inocente el lunes de los cargos derivados de un presunto complot fallido para asesinar a un líder separatista sij en Nueva York.

Nikhil Gupta, de 52 años, fue extraditado a Estados Unidos el viernes desde la República Checa tras su arresto en Praga hace un año.

Gupta hizo una comparecencia inicial el lunes en el tribunal federal de Manhattan, donde su abogado, Jeff Chabrowe, se declaró inocente en su nombre. El abogado le dijo al juez que su cliente podría solicitar libertad bajo fianza en una futura cita judicial. Está previsto que Gupta comparezca ante un juez de distrito el 28 de junio.

En noviembre, fiscales estadounidenses anunciaron que se frustró un complot para matar a Gurpatwant Singh Pannun, un destacado líder separatista sij que vive en la ciudad de Nueva York, luego de una operación encubierta dirigida por la DEA, la agencia antidrogas del país.

Pannun aboga por la creación de un Estado sij soberano y el gobierno indio lo considera un terrorista.

Según la acusación estadounidense, Gupta fue reclutado en mayo por un empleado no identificado del gobierno indio para orquestar el asesinato. Él niega cualquier implicación en el caso.

La acusación afirma que Gupta se puso en contacto con un asociado criminal para que le ayudara a encontrar un sicario que llevara a cabo el asesinato, pero esa persona resultó ser una fuente confidencial que trabajaba con la DEA. Luego, la fuente confidencial le presentó a Gupta a un presunto sicario, que en realidad era un agente de la DEA.

En una declaración que leyó fuera de la sala del tribunal, Chabrowe calificó el caso como un "asunto complejo para nuestros dos países".

Y añadió: "Continuaremos su defensa vigorosamente y nos aseguraremos de que reciba el debido proceso completo, independientemente de las presiones externas".

Previamente, el abogado checo de Gupta, Petr Slepicka, dijo a The Associated Press que planeaba presentar una denuncia constitucional ante la máxima autoridad legal del país y pedirle al ministro que no permitiera la extradición.

"Es un caso político", dijo.

Esta es la segunda acusación importante reciente de complicidad de funcionarios del gobierno indio en intentos de matar a figuras separatistas sij que viven en Norteamérica.

En septiembre, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que había acusaciones creíbles de que Nueva Delhi tenía vínculos con el asesinato en ese país del activista sij Hardeep Singh Nijjar. India rechazó la acusación por considerarla absurda.

El ministro de Justicia de la República Checa, Pavel Blažek, anunció la extradición de Gupta el lunes.