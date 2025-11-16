Enfrenta cargo por fatal accidente en San Juan

DONNA, Texas.- Un hombre de 44 años originario de esta ciudad fue acusado formalmente este octubre, más de un año después de su presunta participación en un accidente fatal ocurrido el 26 de marzo de 2024, donde perdió la vida una persona.

Roberto Victor Sotullo enfrenta el cargo de colisión con resultado de muerte, vinculado al deceso de Roberto Carlos Ríos Rodríguez, de 22 años, quien falleció a causa del choque.

De acuerdo con una declaración jurada de causa probable, la policía de San Juan acudió aproximadamente a las 6:10 p.m. del 26 de marzo de 2024 a la cuadra 400 de la Carretera Estatal 495, tras reportarse una colisión entre dos vehículos.

En el lugar, los oficiales encontraron una Chevrolet Silverado blanca modelo 2017 y una GMC Terrain negra modelo 2020, ambas con daños considerables. Mientras el conductor de la Silverado resultó herido y recibió atención médica, Ríos Rodríguez, conductor de la Terrain, fue declarado sin vida en la escena.

"La investigación posterior determinó que hubo un tercer vehículo involucrado", señala el documento judicial.

Dicho vehículo fue identificado como una Toyota Tundra roja modelo 2024, con defensa delantera y enganche para remolque, registrada a nombre de Sotullo.

Al ser localizado, Sotullo declaró a los investigadores que ese día intentaba evadir al conductor de la Silverado, manejando a velocidades de hasta 175 km/h. Relató que fue testigo del accidente, pero que, tras sentirse "aliviado", se retiró del lugar.

"... sabía que había ocurrido un accidente y que una persona había fallecido, pero no se detuvo, no regresó al lugar ni llamó a la policía", indica la declaración jurada.

Sotullo fue fichado tres días después del suceso, y se le fijó una fianza de $75,000 dólares. Sin embargo, fue arrestado nuevamente en septiembre y permanece bajo custodia, según registros oficiales.

Su próxima comparecencia ante el juez está programada para este jueves.