Cae casi medio millón de dólares en cocaína

EAGLE PASS, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en el Puente Internacional Camino Real interceptaron $488,637 en presunta cocaína oculta en un vehículo.

El director del puerto, Pete Beattie, destacó la dedicación de los oficiales en esta incautación, enfatizando que sus acciones protegen la seguridad de los ciudadanos al interrumpir el flujo de drogas peligrosas.

Cómo se Descubrió la Cocaína

El 9 de agosto, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Camino Real inspeccionaron un camión Volvo ISX de 2007 que ingresaba a EE. UU. desde México, tilizando:

Inspección no intrusiva: Detectó anomalías en el vehículo.

Inspección canina: Generó una alerta sobre la presencia de sustancias ilícitas.

Inspección física: Permitió el descubrimiento de 16 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 16.6 kg (36.59 libras) ocultos en el tractocamión.

Acciones Posteriores

La CBP decomisó los narcóticos y el camión.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal para dar con los responsables del intento de contrabando

Contexto en la Frontera

Este tipo de incautaciones son parte de los esfuerzos continuos de la CBP para frenar el tráfico de drogas en la frontera entre EE. UU. y México. Otros decomisos recientes en la región incluyen:

Puente Internacional de Pharr: $1 millón en cocaína oculta en un vehículo comercial.

Puente Internacional Camino Real (febrero 2025): 49 kilos de cocaína en un tractocamión Freightliner.

Puente Internacional Uno de Eagle Pass: Detención de un estadounidense con más de 5 kilos de cocaína.

