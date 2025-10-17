Perderán atención médica muchos estadounidenses

TYLER, Texas.- Celia Monreal se preocupa todos los días por la pérdida de cartílago en las rodillas de su esposo. No solo porque le resulta difícil verlo con dolor, sino también porque sabe que pronto sus costos de atención médica podrían dispararse.

Monreal, de 47 años, y su esposo, Jorge, de 57, dependen del mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio para obtener cobertura médica. Si el Congreso no extiende ciertos créditos fiscales de la ACA que están programados para expirar a fin de año, su plan totalmente subsidiado aumentará de costo, haciéndolo inaccesible. Sin seguro, no podrán costear las cirugías de reemplazo de rodilla que él necesita, y mucho menos el tratamiento que necesitan para otros problemas, como su hipertensión crónica y su colesterol alto.

"A veces me preocupa, porque si no estás saludable, entonces no estás aquí para tus hijos", declaró Monreal. "Es una decisión difícil, porque, OK, ¿gasto 500 dólares en una visita al médico o compro alimentos?"

Esas son las decisiones que enfrentan los millones de estadounidenses cuyos planes de seguro médico del mercado estatal o federal estarán disponibles para renovación en noviembre. Los créditos fiscales mejorados para las primas que han hecho que la cobertura sea más asequible para los inscritos de ingresos bajos y medios durante los últimos cuatro años expirarán este año si el Congreso no los extiende. En promedio, eso más que duplicará lo que los inscritos subsidiados pagan actualmente por las primas el próximo año, según un análisis de la organización de investigación en salud KFF.

Los créditos fiscales están en el centro del cierre del gobierno federal, que lleva tres semanas sin un final a la vista. Los demócratas han exigido que se extiendan los subsidios como parte de cualquier acuerdo de financiamiento que firmen, mientras que los republicanos dicen que solo negociarán sobre el tema una vez que el gobierno esté financiado.

Con el Congreso estancado y el período de inscripción abierta para los planes de la ACA acercándose el uno de noviembre en la mayoría de los estados, estadounidenses como Monreal se ven obligados a navegar en lo desconocido.

Incluso si el Congreso extiende, el retraso podría tener consecuencias

Analistas señalan que incluso si se extienden los subsidios, los aumentos de tarifas de seguros para 2026 ya son más altos porque las aseguradoras tuvieron que considerar su posible expiración cuando establecieron los precios de las primas a principios de este año.

También hay preocupaciones de que el retraso cause caos, confusión y estrés para los estadounidenses, algunos de los cuales ya han comenzado a recibir avisos de que sus primas se dispararán el próximo año.

"Una vez que esas personas digan, ´Oh, espera, olvídalo, me voy´, será difícil recuperar a muchos de ellos", manifestó Levitis del Urban Institute.

Es probable que el esposo de Monreal necesite reemplazar ambas rodillas, lo que lo obligará a tomarse un tiempo libre de su trabajo llenando concreto. Con su ya ajustado ingreso anual conjunto de 45.000 dólares, presupuestar para ellos mismos y sus cinco hijos se volverá aún más difícil.

La preocupación por su presupuesto y la incertidumbre sobre su cobertura de atención médica envían sus pensamientos a otra espiral preocupante con solo dos semanas hasta que comience la inscripción abierta.

"No nos han dicho nada", dijo sobre su proveedor de seguros. "¿Y sabes qué? Al final, terminas sin atención médica."

SEGURO MÉDICO DE LA ACA

No tener extensión significará primas más altas para millones

