Sentencian a operador de escondite para migrantes

HOUSTON, Texas.- Un ciudadano guatemalteco de 33 años que residía ilegalmente en Houston fue enviado a una prisión federal por conspiración para transportar a otros extranjeros ilegales, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Junior Morales-Chutan se declaró culpable el 24 de abril.

El juez federal de distrito Alfred H. Bennett ha ordenado a Morales-Chutan cumplir 48 meses en una prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento.

"Como esta oficina ha señalado en repetidas ocasiones, el tráfico de personas es despiadado, inhumano y, en ocasiones, mortal", declaró Ganjei. "Este caso demuestra cómo quienes se ganan la vida traficando y almacenando personas no respetan la seguridad ni la dignidad de sus semejantes. No pongan su vida ni la de sus seres queridos en sus manos. Quédense en casa y manténganse a salvo".

Morales-Chután dirigía una casa de seguridad en Houston donde se retenía a inmigrantes indocumentados que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos desde diversos países. Allí, sus socios usaban armas y amenazas para impedirles salir. Morales-Chután también se encargaba de recoger el dinero pagado en relación con el plan de contrabando.

En agosto de 2023, el padre de dos inmigrantes indocumentados había pagado $25,000 por su transporte de Guatemala a Estados Unidos. Una vez en Houston, Morales-Chután exigió un rescate adicional de $32,500 por su liberación. Amenazó con entregarlos al cártel si no conseguía el dinero antes del final del día.

La investigación condujo a una residencia en Tanager Street en Houston, donde las autoridades recuperaron armas de fuego, dinero en efectivo y libros de contabilidad que detallaban el tráfico de personas.