Nuevo cisma republicano

Austin, Texas

Después del fallido juicio contra el fiscal Ken Paxton, ahora surge una nueva disputa entre republicanos de Texas, por la reunión que algunos de ellos sostuvieron con el reconocido supremacista blanco Nick Fuentes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, condenó enérgicamente a un líder conservador y exigió que funcionarios electos, incluido el vicegobernador Dan Patrick, devuelvan el dinero que recibieron del grupo, un día después de que The Texas Tribune informara que recientemente había recibido al supremacista Nick Fuentes.

"Esto no es sólo un paso en falso casual... Es indicativo de la podredumbre política y moral que se ha estado pudriendo en un cierto segmento de nuestro partido durante demasiado tiempo. El antisemitismo, la intolerancia y Hitler... Los apologistas no deberían encontrar refugio en el Partido Republicano. Punto. No podemos –y no debemos- tolerar el respaldo tácito a ideologías tan viles", publicó Phelan.

El vicegobernador respondió poco después, pidiendo que Phelan dimitiera antes de que la Cámara de Representantes de Texas iniciara una sesión especial sobre vales escolares y otra legislación polémica. Al cierre de edición eso no ocurrió.

El intercambio se produce un día después de que el Tribune informara que Jonathan Stickland, líder de Defend Texas Liberty PAC y una firma consultora relacionada, Pale Horse Strategies, recibió a Fuentes en Fort Worth durante casi 7 horas el viernes.

Fuentes es un admirador declarado de Adolf Hitler, ha llamado a una "guerra santa" contra los judíos y ha dicho que "lo único que quiero es venganza contra mis enemigos y una victoria aria total", citó The Texas Tribune en una nota firmada por Robert Downen.

EL ENTRAMADO

Siguiendo una pista, un reportero y fotógrafo del Texas Tribune observó a Fuentes y otros, incluido Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto de homicidio después de matar a dos manifestantes de Black Lives Matter en 2020, entrar a la oficina de un piso de Pale Horse Strategies en Fort Worth.

El presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinadli, también estuvo dentro de la oficina durante unos 45 minutos, aunque Rinaldi le dijo al Tribune que no tenía idea de que Fuentes estaba allí; lo condenó rotundamente y dijo que no se reuniría con él "ni en un millón de años". "

Antisemitismo y la intolerancia

El representante conservador Cody Harris señaló: "Nunca debería haber un lugar dentro del Partido Republicano para el antisemitismo y la intolerancia. Mientras los estadounidenses presencian a los extremistas liberales pro palestinos marchando en apoyo del terrorismo en las calles de esta nación, ¡el Partido Republicano debe defender a nuestros amigos israelíes en la guerra contra Hamás!

Cualquier receptor de dinero/apoyo de Defend Texas Liberty, incluido el @TexasGOP debería denunciar inmediatamente los vínculos con este grupo fachada que hace compañía a un simpatizante nazi que abiertamente difunde el odio hacia la comunidad judía. La mancha del DTF sobre el Partido Republicano continúa oscureciéndose y seguirá siendo el legado del liderazgo del partido a menos que se tomen medidas audaces".

´Su último truco es repugnante´

Dan Patrick en la Cámara.

Houston, Texas

El vicegobernador de Texas y candidato republicano conservador a la reelección, Dan Patrick, emitió la siguiente declaración reaccionó a la exhibida del presidente de la Cámara baja y le exigió su renuncia.

"No pensé que ni siquiera Dade Phelan caería tan bajo. Ahora ha tocado fondo por completo. Su último truco político es repugnante, despreciable y falso.

"Con casi 1.000 muertos y más de cien secuestrados, cualquiera que utilice la guerra en Israel para sus propios fines políticos es repugnante, repulsivo y repugnante.

"Nick Fuentes y su retórica antisemita no tienen cabida en Estados Unidos. Aquellos que vomitan abominaciones tan viles y repugnantes tendrán que responder por ello.