Sufren retrasos en los aeropuertos de Texas

HOUSTON, Texas.- Los viajeros se enfrentan a retrasos de varias horas en los aeropuertos de Texas a medida que el cierre del gobierno federal se prolonga y continúa generando escasez de controladores de tráfico aéreo y personal de seguridad aeroportuaria.

Los pasajeros del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston experimentan esperas de hasta tres horas este lunes, según el Sistema Aeroportuario de Houston. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció retrasos en tierra en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom el lunes por la tarde debido a problemas de personal. Y el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth registró más retrasos y cancelaciones el lunes que todos los demás aeropuertos del país, con una sola excepción, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Los problemas del lunes se produjeron tras un fin de semana de retrasos en los horarios de los dos aeropuertos más grandes de Texas. El domingo, el 23% de todos los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y el 32% de los vuelos desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush sufrieron retrasos, según FlightAware.

Los problemas en los aeropuertos se han agudizado a medida que el cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre, se ha prolongado y ha provocado la falta de pago de salarios para el personal aeroportuario, incluidos los controladores aéreos y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Si bien se espera que estos trabajadores continúen desempeñando sus funciones sin remuneración, los controladores aéreos han reportado un aumento en las ausencias por enfermedad, lo que, según la Administración Federal de Aviación (FAA ), está "sobrecargando la plantilla en varias instalaciones" para un sector que ya sufría escasez de personal antes del cierre.

«Tras 31 días sin cobrar, los controladores aéreos están sometidos a una enorme presión y fatiga», declaró la agencia en un comunicado el viernes. «El cierre debe terminar para que estos controladores reciban el salario que se han ganado y los viajeros puedan evitar más interrupciones y retrasos».

El gobierno cerró a medianoche del 1 de octubre cuando los miembros del Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener la financiación de las agencias federales más allá del año fiscal que finalizó el 30 de septiembre. Los republicanos votaron a favor de una resolución provisional para financiar al gobierno en su nivel actual hasta mediados de noviembre, mientras que los demócratas apoyaron un esfuerzo para extender los créditos fiscales mejorados para las primas —un subsidio para las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que vence a fin de año— como parte del proyecto de ley de gastos.

Amenaza extenderse el cierre de gobierno

El miércoles, el cierre del gobierno cumplirá 35 días, lo que convertiría este estancamiento presupuestario en el más largo de la historia de Estados Unidos. El bloqueo amenaza con extenderse hasta el Día de Acción de Gracias, cuando los aeropuertos suelen registrar sus días de mayor actividad.

Mientras continúa el cierre del gobierno federal, el aeropuerto Dallas Love Field anunció una campaña de donaciones para los empleados federales que trabajan sin cobrar. Los aeropuertos internacionales de Corpus Christi y El Paso realizaron campañas similares el mes pasado.