Choque deja 7 lesionados

Laredo, Texas

Una colisión con 5 vehículos involucrados ocurrió esta tarde de jueves en carretera 83 Sur y calle San Luis, donde avenida Meadow se une al Camino a Zapata.

A las 07:25 de la tarde dio aviso la Policía de Laredo e informó del cierre de todos los carriles hacia el sur.

Al momento se reportan 7 personas con lesiones leves, solo una mujer fue llevada al Centro Médico de Laredo, con golpes menores.



