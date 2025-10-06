Fallece conductor en accidente vehicular

HOUSTON, Texas.- Un choque mortal se registró la madrugada de este domingo en los carriles hacia el este de la autopista I-10, poco antes de Wayside.

De acuerdo con el sargento Dallas del Departamento de Policía de Houston, un Jeep impactó por detrás a un Nissan azul que se encontraba varado en el segundo carril.

El conductor del Nissan fue declarado muerto en el lugar por el Departamento de Bomberos de Houston.

El conductor del Jeep está siendo evaluado para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Aunque inicialmente se sospechaba de intoxicación, las autoridades ahora creen que no estaba afectado.

La investigación se centra en la velocidad, que podría haber superado el límite, aunque no de manera excesiva.

La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada. La División de Tránsito de HPD continúa con las indagaciones.