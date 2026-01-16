Choque frontal deja un muerto y un lesionado

LAREDO, Texas

El neolaredense Ricardo Garza Iruegas, de 71 años de edad, es la primera víctima mortal del año, tras accidente frontal ocurrido la tarde de este miércoles en la carretera 59 a la altura de la entrada a Las Lomas, 12 millas fuera de los límites de Laredo, Texas.

Una camioneta Chevrolet Silverado color plata, año 2018, se conducía erróneamente por el carril equivocado e impactó a un Nissan Sentra, 2014, al este del Condado de Webb.

Erick Estrada, Sargento y Portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Distrito Laredo, dijo que hubo un muerto y al menos otro herido.

Antes de las 5:00 de la tarde del 14 de enero, en la milla 812 dentro de Webb. Preliminarmente la Chevrolet Silverado iba al oeste como desde Freer hacia Laredo; el Sentra en el otro sentido vial, correctamente.

El conductor de la Chevrolet manejaba en sentido contrario y se impactó de frente con el Nissan, volcándolo. Garza Iruegas, residente de Nuevo Laredo, falleció al instante en el lugar del percance.

El caso sigue bajo investigación

Las Lomas, Los Centenarios, Los Arcos, Los Fresnos y Los Nopalitos, de las llamadas colonias de Webb, se ubican justo donde ocurrió este fatal choque.



