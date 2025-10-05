Otro tiroteo en apartamentos deja mujer herida

Otro tiroteo en apartamentos deja mujer heridaEl incidente se registró mientras un grupo de familiares se encontraba cenando al aire libre frente a su apartamento, cuando de un auto se abrió fuego en dirección a un hombre que huía
HOUSTON, Texas.- Una cena familiar se convirtió en tragedia la noche del sábado, cuando una mujer resultó herida tras un tiroteo en el complejo de apartamentos Cedar Glen, ubicado en la cuadra 5800 de Glenmont Drive.
De acuerdo con la Policía de Houston (HPD), un grupo de familiares se encontraba cenando al aire libre frente a su apartamento cuando un individuo corrió por el frente del complejo. En ese momento, un vehículo que viajaba hacia el oeste sobre Glenmont abrió fuego en dirección al hombre que huía.
Las balas alcanzaron a una de las integrantes de la familia, una mujer adulta que nada tenía que ver con el incidente. Paramédicos de EMS la trasladaron de inmediato a un hospital cercano, donde permanece en condición estable y se espera que sobreviva.
El teniente, a cargo de investigación, confirmó fuera de cámara que la víctima es una mujer adulta. La investigación continúa y, hasta el momento, no se ha informado sobre arrestos o sospechosos detenidos.