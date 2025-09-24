Decomisan metanfetamina valuada en más de 800 md

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados al Puente Internacional de Veteranos interceptaron un cargamento de presunta metanfetamina con un valor aproximado de 840,679 dólares escondido dentro de un vehículo.

"Nuestros oficiales permanecen vigilantes en el desempeño de sus funciones y sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de drogas, evitando que los peligrosos narcóticos lleguen a nuestras calles y comunidades", Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville.

La incautación tuvo lugar el jueves 11 de septiembre en el Puente Internacional de Veteranos cuando un ciudadano mexicano de 43 años intentó ingresar a Estados Unidos en una Ford Explorer 2014. El vehículo fue remitido a la inspección secundaria de la CBP para una revisión más exhaustiva después de que un escaneo del sistema de inspección no intrusiva preprimaria indicara anomalías. En la zona de inspección secundaria, con la ayuda de una unidad canina, los oficiales descubrieron 42 paquetes ocultos en el vehículo. Los oficiales retiraron los paquetes, que contenían un total de 41.42 libras de presunta metanfetamina.

El valor estimado en la calle de la metanfetamina es de $840,679.