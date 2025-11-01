Agentes de la CBP incautan más de 816 md en narcóticos

EAGLE PASS, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el puente de entrada de Eagle Pass aseguraron más de $816,000 dólares en narcóticos en una sola operación de control.

"Esta importante incautación fue posible gracias a la continua vigilancia y atención que nuestros oficiales de la CBP demuestran a diario", afirmó el director del puerto de entrada de Eagle Pass, Pete Beattie.

El aseguramiento tuvo lugar el 29 de octubre en el Puente Internacional Camino Real, cuando un agente de la CBP canalizó una camioneta Chevrolet Suburban 2008 a una inspección secundaria. Tras una revisión física más exhaustiva, los oficiales descubrieron cinco botellas de plástico con un total de 40.3 kg (88.8 libras) de presunta metanfetamina. El valor estimado en el mercado negro de la droga es de $816,556 dólares.

La CBP confiscó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional se encuentran investigando el caso.



