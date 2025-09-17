Incautan heroína valuada en más de 557 mil dólares

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo interceptaron este fin de semana más de $557,000 en presunta heroína oculta dentro de un vehículo.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan aplicando sus habilidades de inspección junto con la tecnología más avanzada, y esa combinación resultó en esta importante interceptación de narcóticos", declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo. "Incautaciones como estas ejemplifican nuestro firme compromiso con la misión de seguridad fronteriza de la CBP".

El 14 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Juárez-Lincoln encontraron a un ciudadano mexicano de 63 años que llegaba de México conduciendo un Chrysler Voyager 2008 y remitieron el vehículo a una inspección secundaria. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP realizaron una inspección adicional del vehículo, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de 12 paquetes de presunta heroína con un peso total de 29.05 libras (13.18 kg) ocultos en el vehículo. La heroína tiene un valor total estimado en la calle de $557,237.