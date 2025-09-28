Incauta CBP más de 200 md en cocaína

DEL RIO, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Del Río incautaron más de 200 mil dólares en cocaína.

La incautación ocurrió el 22 de septiembre en el Puente Internacional de Del Río cuando un oficial de la CBP remitió una Chevrolet Silverado conducida por un hombre de 28 años, residente legal permanente de Estados Unidos, para una inspección secundaria.

Los oficiales de la CBP realizaron una inspección secundaria del vehículo, que incluyó el uso de perros de la CBP y un sistema de inspección no intrusiva. Tras un examen físico, los oficiales de la CBP descubrieron seis paquetes que contenían un total de 15.12 libras de presunta cocaína, ocultos dentro de figuras decorativas de obsidiana. La cocaína tiene un valor total estimado en la calle de $201,931.

“Esta importante incautación de narcóticos es un reflejo directo de la dedicación y la vigilancia de nuestros oficiales”, declaró Liliana Flores, directora del puerto de entrada de Del Río. “Este tipo de incautaciones subraya la determinación de la CBP de interceptar narcóticos peligrosos y exigir responsabilidades a quienes intentan contrabandearlos”.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron al conductor y a dos pasajeros más e iniciaron una investigación criminal.