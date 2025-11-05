¡Cazadores de metanfetamina!

A principios de esta semana, agentes de la CBP en Eagle Pass encontraron e incautaron 88.8 libras de metanfetamina con un valor estimado en la calle de más de 816000 dólares.

¿Qué ocurrió?

La incautación se realizó gracias a la vigilancia constante de la CBP, que ha estado trabajando para evitar que sustancias peligrosas lleguen a las calles de Estados Unidos. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de drogas en la región.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han destacado la importancia de estas acciones, ya que la metanfetamina es una de las drogas más peligrosas y adictivas. La CBP reafirma su compromiso de mantener la seguridad en la frontera y proteger a la comunidad de los efectos devastadores de las drogas.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Gracias a la vigilancia de la CBP, esta droga mortal no llegará a las calles de Estados Unidos, lo que podría haber tenido graves consecuencias para la salud pública. La incautación de esta cantidad significativa de metanfetamina es un recordatorio de los esfuerzos continuos necesarios para combatir el tráfico de drogas.