Incauta la CBP cargamento multimillonario de narcóticos

Dos hombres fueron arrestados el domingo en el puente internacional de Anzaldúas tras intentar ingresar a Estados Unidos con un peligroso cargamento de fentanilo, cocaína y heroína oculto en los asientos y parachoques de su vehículo, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los acusados son Einstein Nahodi López Jiménez y Adonai Vladimir Vargas Mariscal, quienes enfrentan cargos federales por conspiración para importar narcóticos.

Detalles del operativo de la CBP en Anzaldúas

El incidente comenzó cuando Vargas Mariscal, al volante, realizó una declaración negativa en la inspección primaria. Derivado a una revisión secundaria, una radiografía y un perro detector alertaron a los agentes sobre anomalías en el asiento trasero.

Una inspección minuciosa reveló 25 paquetes escondidos en los respaldos y el parachoques trasero. El decomiso incluyó:

52 libras (23.6 kg) de cocaína (22 paquetes).

5 libras (2.3 kg) de heroína (2 paquetes).

2 libras (0.9 kg) de fentanilo (1 paquete).

Según la denuncia penal, el valor estimado de las drogas en el mercado ilegal oscila entre $1.4 y $4.4 millones de dólares.

Confesiones de los detenidos sobre el crimen organizado

En sus declaraciones a las autoridades, ambos admitieron su participación. López Jiménez confesó ser mecánico para una organización criminal en México, reparando vehículos robados y con impactos de bala. Admitió saber que el automóvil transportaba "narcóticos, dinero o armas".

Vargas Mariscal reveló que era su segundo cargamento en un mes y que la organización criminal planeaba comprarle un vehículo nuevo tras otro envío exitoso. También detalló que el coche fue modificado días antes con un compartimento oculto y que López Jiménez, quien lo introdujo al grupo, debía supervisar esta operación y conducir el próximo envío.

Valor estimado del cargamento de drogas incautado

El valor total del cargamento incautado es significativo, lo que resalta la gravedad del tráfico de drogas en la región y la importancia de las acciones de la CBP para combatir este delito.