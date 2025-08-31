Detienen a fugitivo buscado por indecencia con menor

EAGLE PASS, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), en el Puerto de Entrada de Eagle Pass, detuvieron a un hombre buscado por un presunto delito sexual que involucra a un menor.

"Las detenciones de personas buscadas con órdenes de arresto por delitos graves por presuntos delitos de naturaleza sexual que involucran a menores resaltan la seriedad de la seguridad fronteriza en nuestra misión y la necesidad y capacidad de nuestros oficiales de mantener una concentración absoluta en el desempeño de sus funciones de inspección", declaró Pete Beattie, director del Puerto de Entrada de Eagle Pass.

"Al ayudar a otras agencias del orden público en detenciones como estas, contribuimos a mantener la seguridad de nuestras comunidades y garantizamos que se haga justicia".

Oficiales de la CBP escoltan a una persona buscada en un puerto de entrada de Estados Unidos. La detención del fugitivo ocurrió el 27 de agosto cuando oficiales de en el Puente Internacional Camino Real remitieron a José López, ciudadano mexicano de 45 años, a una inspección secundaria. Tras acompañar al pasajero a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por delito grave por contacto sexual indecente con un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Delta en Cooper, Texas. López fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick a la espera de su proceso penal.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.