Aprehenden a sujeto buscado por presunto delito sexual

PROGRESO, TX.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Progreso detuvieron a un hombre buscado en el condado de Hidalgo por un presunto delito sexual que involucraba a un niño.

La detención del fugitivo ocurrió el 15 de octubre, cuando agentes de la CBP en el Puente Internacional Progreso remitieron al conductor del vehículo, Richard William Patch, ciudadano estadounidense de 83 años, a una inspección secundaria.

Tras acompañar a Patch a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por delito grave por contacto sexual con un menor, emitida por el Departamento de Policía de Alamo. Patch fue entregado a los agentes de la policía de Alamo para su traslado a la cárcel y la ejecución de la orden.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan manteniendo una vigilancia firme y su atención al detalle resultó en la detención de un hombre buscado con una orden de arresto pendiente por un presunto delito sexual que involucra a un menor", declaró el director del puerto, Michael Martínez, del Puerto de Entrada de Progreso. "Este tipo de detenciones ilustra nuestra misión de seguridad fronteriza y refuerza nuestros esfuerzos para ayudar a mantener la seguridad de nuestras comunidades".

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.