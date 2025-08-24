Detienen a fugitivo buscado por ataque sexual a niño

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Eagle Pass detuvieron a un hombre buscado por una presunta agresión sexual agravada a un niño.

"Gracias a la vigilancia y dedicación de nuestros oficiales de la CBP, un fugitivo buscado por este atroz crimen se encuentra ahora bajo custodia", declaró Pete Beattie, director del Puerto de Entrada de Eagle Pass. "Su inquebrantable compromiso con la protección de nuestras comunidades y el cumplimiento de la ley es un testimonio de su papel vital en la protección de nuestras fronteras y la garantía de que se haga justicia".