Inicia juicio para presunta homicida

EDINBURG, TX.- Los argumentos de apertura comenzaron el lunes en el juicio de una mujer de 44 años de McAllen acusada de estrangular hasta la muerte a un hombre de 71 años en 2022.

Adriana Alemán se declaró inocente del cargo de asesinato por el asesinato de Homero Longoria, de McAllen, en su residencia en 5908 N. 34th St. el 28 de enero de 2022.

La policía de McAllen respondió a la residencia después de que Alemán llamó al 911 para informar que Longoria había intentado abusar de ella y que ella se defendió estrangulándolo, según una declaración jurada de causa probable para su arresto.

Ese día, en la escena, Alemán dijo a los oficiales que Longoria la invitó a su residencia para hablar sobre una “enfermedad” antes de que se produjera una pelea y que ella “hizo lo que tenía que hacer”.

Los argumentos de apertura revelaron que esa “enfermedad” podría ser VIH y herpes, según su abogado defensor, Ricardo L. Salinas.

El abogado también dijo a los jurados que Longoria había agredido a Alemán el 28 de noviembre de 2021, aunque no dio más detalles sobre la naturaleza de la agresión.

Alemán conocía a Longoria porque ella había limpiado su casa en el pasado y había estado en su residencia un par de horas antes de llamar al 911, según la declaración jurada.

“Adriana declaró que Homero comenzó a agarrarla del pecho y a jalarle la camisa. Adriana afirmó que creía que Homero iba a agredirla o abusar de ella”, afirma la declaración jurada. “Adriana declaró entonces que hizo lo que tenía que hacer para defenderse. Adriana no explicó cómo debía defenderse”.

Troy Tijerina, el fiscal, dijo a los jurados durante los argumentos iniciales que Longoria y Alemán se conocían desde hacía cinco años antes de su muerte y que habían tenido una relación personal y una pelea.

Tijerina dijo que el día que Longoria murió, Alemán decidió visitarlo y se produjo una discusión. La fiscal afirmó que Alemán escuchó algo que no le gustó durante la discusión y por eso lo estranguló.

“No necesitaba matarlo. El acusado se pasó de la raya”, dijo Tijerina.

También dijo que ella hizo algunas admisiones y le dijo a los jurados que “sus propias palabras son un poco contradictorias”.

Tijerina dijo a los jurados que escucharán evidencia sobre el contenido del teléfono que proporcionará más contexto a la relación entre Longoria y Alemán.

“La intención es muy clara”, dijo Tijerina a los jurados. También dijo a los jurados que los abogados defensores de Alemán intentarán hacer quedar mal a Longoria.

Salinas, por su parte, declaró al jurado que el caso del estado no es más que una mera conjetura. También afirmó que el investigador principal del Departamento de Policía de McAllen hizo un buen trabajo que claramente desmantelará el caso del estado.

“Se quedarán estupefactos”, dijo Salinas, refiriéndose a lo que según él fue lo que Alemán tuvo que soportar a lo largo del caso.