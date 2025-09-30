Cae un presunto secuestrador que se atrincheró con cuchillo

David Rodríguez Jr., de 32 años, fue arrestado luego de que presuntamente se atrincheró en su casa y advirtió a la policía que intentaba ingresar que se encontraba armado con un cuchillo, informó la Oficina del Alguacil del Condado Willacy.

El incidente ocurrió el domingo en una casa ubicada la cuadra 13000 oeste de la calle Main, en Sebastián, añadió la oficina del alguacil. Luego de un tiempo de negociaciones, los agentes lograron ingresar de manera segura a la residencia y arrestaron a Rodríguez por los cargos de robo agravado, participación en actividades criminales organizadas, secuestro agravado, agresión agravada con arma mortal y manipulación/falsificación de evidencia física con intención de alterar la investigación.