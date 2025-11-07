Decomisan cocaína de más de 1.2 mdd en puente Donna

DONNA, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente Internacional Donna incautaron un cargamento de cocaína valuado en más de $1.2 millones de dólares que traía escondido un hombre en su carro, en pleno día de Halloween.

"Nuestros agentes de primera línea de la CBP mantienen una vigilancia constante y activa contra el narcotráfico. Esta incautación muestra su firme dedicación a la misión de seguridad fronteriza de la CBP y su papel fundamental en la prevención del ingreso de drogas peligrosas a nuestro país y su infiltración en nuestras comunidades", declaró el director de la garita de Progreso/Donna, Michael Martínez.

El operativo tuvo lugar el 31 de octubre en el Puente Internacional Donna, cuando un agente mandó a revisión secundaria un carro manejado por un mexicano de 32 años. Tras una inspección física más exhaustiva, descubrieron 19 paquetes con 43 libras de presunta cocaína dentro del vehículo. El valor de la droga en el mercado negro se calcula en $1,265,453 dólares.