Capturan a sujeto por acoso en línea a menor

RIO GRANDE CITY, Texas — Las autoridades del Condado Starr informaron sobre la captura de Germán Tanguma, quien fue ingresado en el centro carcelario local tras participar en la operación conjunta "Safe Child", realizada el 7 de septiembre de 2024 con la coordinación de agencias estatales y federales.

De acuerdo con documentos judiciales, un agente encubierto que simuló ser un menor de edad mantuvo conversaciones inapropiadas con el sospechoso. Tras recabar evidencia suficiente, se emitió una orden de arresto en su contra por el delito de solicitación en línea a un menor de 14 años, considerado un delito grave de segundo grado en Texas.