Detienen a individuo buscado por presuntos ataques contra oficiales

Damia´n Rodri´guez, buscado activamente por las autoridades por presuntamente realizar amenazas directas contra un oficial y por su participación en actividades criminales violentas, fue arrestado este viernes, informó el Departamento de Seguridad Pública (DPS). La captura se llevó a cabo gracias a una operación conjunta.

"El sospechoso ha sido detenido por el Departamento de Policía de Premont, con la asistencia de los Texas Rangers y el Grupo de Operaciones Especiales del DPS", confirmó la dependencia estatal en un comunicado.

La búsqueda de Rodri´guez había sido intensificada desde el pasado jueves por la Policía de Falfurrias.