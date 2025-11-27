Detienen a quince personas tras persecución vehicular

Una persecución policial concluyó con la captura de 15 personas cerca de la intersección de la carretera FM 732 y U.S. Business 77, informaron autoridades este miércoles.

¿Qué ocurrió?

El operativo se desarrolló cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Tahoe color beige detuvo el vehículo en la zona, permitiendo que varios ocupantes descendieran y huyeran hacia una bodega perteneciente a un negocio de remolques. Los oficiales lograron asegurar el área y detener a un total de 15 individuos, quienes según la Patrulla Fronteriza son presuntos migrantes en situación irregular. El caso quedó bajo la jurisdicción de esta agencia federal para su investigación correspondiente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No se registraron heridos entre civiles o elementos policiales durante el desarrollo del operativo, el cual se mantiene activo.