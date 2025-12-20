Candidatos demócratas de Texas se unen en el Valle

WESLACO, Texas

En un mitin conjunto demócrata en el sur de Texas, el candidato al Senado de Estados Unidos James Talarico y la estrella de la música tejana Bobby Pulido, quien se postula para el Congreso, se apoyaron mutuamente, formando una alianza temprana en este ciclo electoral y solidificando las intenciones de Talarico de cortejar a los votantes latinos.

Pulido y Talarico elogiaron el deseo mutuo de mirar más allá de las líneas partidistas mientras ambos esperan obtener el apoyo de los latinos que votaron por Donald Trump en las elecciones de 2024.

"Nos negamos a limitarnos a nuestro partido", dijo Talarico, representante estatal de Austin. "Hablamos de algo más profundo en este estado y en este país, y creo que ya lo están viendo en la campaña de Bobby. Está uniendo a personas de todo el espectro político".

Pulido, quien se postula para ser el candidato en el Distrito 15 del Congreso de Texas, dijo que había sido un fanático de Talarico desde antes de que ganara popularidad en línea por sus entrevistas o sus discursos en el pleno de la Cámara de Representantes de Texas.

"Hace mucho tiempo que me resonó", dijo Pulido.

El dúo movilizó a los votantes del Valle del Río Grande que estaban entusiasmados ante la perspectiva de dos candidatos que pudieran tener alcance bipartidista.

"Siento que realmente está hablando con ambas partes", dijo Génesis Ponce, una trabajadora social de 30 años de Brownsville, sobre Talarico.

"Desde la preparatoria, oímos hablar de la ola azul en Texas que nunca llegó, así que pienso: este es el momento", añadió Ponce. "O sea, se siente como el momento desde Beto O´Rourke, pero, no sé, soy optimista, así que espero que este sea el momento".

El evento del jueves marcó la segunda visita de Talarico al Valle desde que anunció su candidatura al Senado en septiembre. Informó a la multitud que realizaría más visitas de campaña aquí en vísperas de las elecciones primarias de marzo.

El cortejo de Talarico a los votantes latinos en el Valle del Río Grande ocurre mientras su oponente, la representante estadounidense Jasmine Crockett , demócrata de Dallas, ha enfrentado escrutinio por comentarios que hizo en Vanity Fair el año pasado.

"El tema de la inmigración siempre me ha desconcertado en esta comunidad. Es como si hubiera luchado para llegar aquí, pero los dejé donde los dejé", declaró a Vanity Fair, añadiendo después que le recordaba a la "mentalidad de esclavo".

El 9 de diciembre, en una entrevista con Jake Tapper de CNN, Crockett defendió sus comentarios y le dijo a Tapper que no dijo que cada latino que votó por Trump tiene una mentalidad de esclavo.

También emitió una declaración a Capital Tonight de Spectrum News 1, aclarando sus comentarios pasados.

"Mi objetivo entonces —y ahora— es destacar la lucha compartida entre las comunidades negras y latinas", dijo.

Talarico y Pulido se enfrentan a una competencia cada uno en sus respectivas contiendas. Para Talarico, en particular, su candidatura a la nominación demócrata se ha convertido en una batalla cuesta arriba desde su última visita al Valle en octubre.

Actualmente, Talarico está detrás de Crockett , quien ingresó a la carrera el 8 de diciembre, por 8 puntos porcentuales, según una nueva encuesta estatal realizada por la Universidad del Sur de Texas.

Durante la manifestación del jueves, Talarico señaló que la encuesta mostraba que su nombre tenía un menor reconocimiento, un obstáculo que planea superar a medida que se reúna con más votantes en todo el estado.

Pulido se postula con la esperanza de devolver el 15° distrito del Congreso de Texas al redil demócrata.

Extendiéndose desde la ciudad fronteriza de Hidalgo hasta el centro de Texas, los republicanos triunfalmente dieron vuelta el distrito dominado por los latinos con la elección de la representante estadounidense Mónica De La Cruz de Edinburg en 2022.

La elección de De La Cruz siguió a la redistribución de distritos del Congreso en 2021 que hizo que el distrito fuera más favorable para los republicanos, pero también cuando los votantes latinos en el Valle comenzaron a gravitar más hacia la candidatura republicana.

A pesar de los grandes avances republicanos en la región, los demócratas apuntan fuertemente a este distrito como un posible vuelco en noviembre.

Antes de que Pulido pueda enfrentarse directamente a De La Cruz, debe ganar la nominación demócrata ante su competidora Ada Cuellar, una médica de Harlingen.

Cuellar, que no tiene ninguna relación con el representante estadounidense Henry Cuellar , demócrata de Laredo, se unió a la carrera en julio y desde entonces ha centrado su campaña en abogar por mayores salarios, atención médica asequible e inversiones en educación.

En noviembre, Cuellar lanzó un anuncio digital promocionándose como la única candidata en la carrera que lucha por la atención médica de las mujeres y a favor de la codificación de Roe v. Wade.

Pulido se ha descrito a sí mismo como pro-vida, pero en última instancia cree que el aborto es una cuestión de responsabilidad personal.

Se espera que quien gane la nominación demócrata enfrente una dura batalla contra De La Cruz, quien ganó cómodamente la reelección por 14 puntos en 2024.

Los demócratas Bobby Pulido (izquierda), candidato al distrito 15 del Congreso, y el representante estatal James Talarico, candidato al Senado de los Estados Unidos, se dirigen a los medios durante un evento conjunto en Weslaco el 18 de diciembre de 2025.