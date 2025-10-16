Incendio consume una camioneta en Mission

Una camioneta se incendió la tarde de este miércoles en la autopista interestatal, informó el Departamento de Bomberos de Mission, luego de apagar las llamas. Autoridades indicaron que el incendio, pudo ser controlado rápidamente. No se especificó exactamente en que trayecto de la autopista fue que ocurrió el incidente. Durante los hechos no se reportaron heridos, aunque el tráfico se retrasó mientras los bomberos trabajaban para asegurar el área.