Captan golpiza a un hombre que murió tras ser atropellado

MISSION, Texas.- Un hombre identificado como Christian Castillo, de 31 años, fue pateado al igual que golpeado con un trozo de madera cerca de la carretera, lo que provocó que se desorientara, siendo atropellado por una camioneta para luego morir, se desprende de la acusación formal contra Juan Miguel Ibarra Armenta.

Esta tragedia ocurrió el pasado domingo 21 de septiembre alrededor de las 8:52 p.m. en la carretera Minnesota, en un área rural de Mission. Cuando la policía llegó al lugar Castillo ya había muerto.

Además de Ibarra Armenta, quien ya fue acusado de homicidio involuntario y enfrenta una fianza de 250 mil dólares, las autoridades buscan por este crimen a José Maximiliano Flores, de 32 años. Ambos, se indica, abandonaron en un vehículo Chevrolet HHR el lugar donde Castillo fue agredido.

Este auto, según las autoridades, está a nombre de la esposa de Castillo. Esta mujer es señalada por las autoridades como la novia de Ibarra Armenta.

Como si lo ocurrido fuera poco, la acusación también revela que cámaras de seguridad de una residencia cercana grabaron cuando dos hombres agredían a Castillo y uno de ellos aparentaba tener un pedazo de madera mientras estaba junto a la carretera. el otro pateaba al hombre, indica el documento.

Según el documento judicial, Ibarra Armenta admitió que estaba con su amigo, Flores. Además, las autoridades recuperaron un pedazo de madera con manchas que aparentan ser de sangre del Chevrolet HHR.