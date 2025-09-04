Preocupación en Donna por recorte a Presupuesto

DONNA, Texas.- Los residentes de Donna están expresando su preocupación por los cambios que podrían surgir del presupuesto propuesto de $14 millones de dólares para el año fiscal 2026. Durante una reciente reunión del consejo municipal, se debatió un recorte de más de un millón de dólares en el presupuesto del departamento de policía, específicamente en pagos por antigüedad y jubilación.

¿POR QUÉ SE PROPONEN ESTOS RECORTES?

Según el alcalde de Donna, David Moreno, la reducción se debe a una pérdida de ingresos de más de $2 millones, principalmente causada por el cierre de la instalación de procesamiento de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en marzo de 2025. A pesar de esto, Moreno aseguró que no se planean recortes de puestos ni salarios para los socorristas.

El presupuesto se debatió durante una reunión del consejo municipal el martes.

PREOCUPACIONES DE LOS RESIDENTES

Sin embargo, los residentes de Donna temen que estos recortes puedan llevar a la partida de agentes de policía de la ciudad. "Están recortando cosas importantes para la comunidad y aumentando gastos que la gente no puede permitirse", expresó Raquel Martínez. "Me preocupa mi seguridad. No solo la mía, sino la de todos".

OTROS CAMBIOS PROPUESTOS

Además del recorte en el presupuesto policial, se están considerando otros cambios:

Tasa Impositiva: Se propone una tasa impositiva de 0.6626 centavos, con una audiencia programada para el lunes 15 de septiembre.

Aumento en Tarifas de Agua: Se contempla un aumento del 15% en las tarifas de agua y alcantarillado, lo que significaría un aumento de $13 mensuales en la factura de agua para una familia de cuatro.