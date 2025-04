Golpeados por importaciones baratas: Aranceles de Trump, una esperanza de pesqueros

Mientras los consumidores y mercados estadounidenses se preguntan y preocupan por los aranceles intermitentes del presidente Donald Trump, hay un grupo que lo aplaude con la esperanza de que apuntale su negocio en declive: los camaroneros de la costa del Golfo de México.

En años recientes, los camaroneros estadounidenses han sido golpeados por las importaciones baratas que inundan el mercado y los restaurantes de Estados Unidos, reduciendo los precios al punto que las ganancias son mínimas o los camaroneros están perdiendo dinero y pasando apuros para mantenerse a flote.

Esperan que los aranceles puedan nivelar el campo de juego y ayudar a que sus negocios no sólo sobrevivan, sino que prosperen.

“Ha sido difícil en los últimos años que hemos tratado de superar esto”, expresó Reed Bowers, propietario de Bowers Shrimp Farm en Palacios, Texas. Los tiempos difíciles significaron decisiones difíciles para muchos. “Despedir a personas, reducir horas o reducir salarios... lo que sea que podamos hacer para sobrevivir”.

Competencia extranjera

Desde 2021, el precio del camarón importado ha caído en más de 1.500 millones de dólares, según la asociación comercial Southern Shrimpers Alliance, lo que ha provocado que la industria del camarón en Estados Unidos pierda casi el 50% de su valor de mercado.

La alianza de camaroneros se queja de que la industria extranjera se ha beneficiado de miles de millones de dólares invertidos en acuicultura de camarón, mano de obra barata o incluso forzada, uso de antibióticos prohibidos en Estados Unidos, y pocas o ninguna regulación ambiental.

Más del 90% del camarón consumido en territorio estadounidense es importado, según la alianza.

“No creo en el libre comercio. Creo en el comercio justo”, afirmó Bowers. “Así que si vas a vender en Estados Unidos, creo que es muy importante tener las mismas reglas y regulaciones que yo tengo que tener como agricultor aquí en Estados Unidos.”

Craig Wallis, propietario de W&W Dock & Ice, ha estado en el negocio desde 1975, e hizo notar que en aquel entonces los camaroneros operaban sus barcos de arrastre 12 meses al año.

Ya no. Eso ya no es asequible, ya que los camaroneros del Golfo de México compiten con productos más baratos que llegan de Sudamérica, China e India.

Wallis dice que sólo puede operar sus barcos camaroneros aproximadamente la mitad del año, pero “las facturas siguen llegando cada mes”.

“Aquí no recibimos ningún subsidio. No necesitamos nada de ayuda del gobierno. Lo que obtenemos por nuestro producto es con lo que tenemos que arreglárnoslas”, comentó.

Wallis, quien señaló que votó por Trump, ha observado el vaivén de los aranceles en las últimas semanas.

“No sé en qué van a quedar los aranceles”, señaló, “pero definitivamente van a ayudar”.

El creciente costo de los aranceles

Pero los aranceles de Trump también obligarán a los camaroneros a mantener un equilibrio, ya que tendrán que enfrentar costos más altos en los equipos, tales como cables de arrastre, redes, cadenas y grilletes. Algunos de esos artículos han estado aumentando de precio recientemente, observó Wallis.

“Tenemos que tener cuidado de que haya un buen equilibrio”, comentó.

Si la industria camaronera estadounidense se viene abajo, Wallis ve un futuro en el que los barcos pesqueros extranjeros operarán en el Golfo de México, que Trump renombró “Golfo de Estados Unidos”.

“Estoy aguantando para tener algo cuando me retire”, agregó Wallis, quien tiene 72 años. “Si sigue como está, me está quitando de mi jubilación por la que he trabajado toda mi vida”.

Craig Wallis, propietario de la empresa W&W Dock and Ice, sonríe en el puente de mando de uno de sus botes camaroneros anclados.

EFECTOS MÁS POSITIVOS





Los aranceles ayudarán a mantener justo el mercado para los camaroneros locales, añadió Tran.

“Solíamos tener un cartel en nuestra ventana que decía: ‘los amigos no dejan que los amigos coman camarones importados’”, comentó Tran. “Y algunas personas se ofendieron un poco por eso, así que tuvimos que quitarlo. (Pero) esa es una declaración verdadera que respaldamos aquí”.

Bowers, el propietario de la granja de camarones, espera que los aranceles a los productos del mar tengan un efecto positivo en toda la industria para los productores estadounidenses.

“Creo que el precio del marisco importado va a subir”, manifestó. “Y a medida que ese precio suba, hará que nuestro marisco, nuestros camarones, sean más asequibles para todos los demás”.