Hacen lista de recién llegados: Buscan agilizar expulsión de migrantes de EU

Dana Leigh Marks, quien se jubiló en 2021 después de 35 años como jueza de Inmigración, dijo que los solicitantes de asilo, incluso los que pueden pagar, no han podido contratar abogados bajo las anteriores “listas de espera expeditas” porque no había tiempo suficiente. Marks también dijo que esas iniciativas no consiguieron frenar la inmigración. “Es una respuesta política porque el problema es enorme y la gente está preocupada, pero en realidad lo único que hace es aplicar una banda adhesiva sanitaria para una herida abierta”, dijo Marks. “Nunca ha funcionado en el pasado y no hay razón para pensar que esta vez vaya a ser diferente”. El número de casos pendientes en los tribunales de inmigración ha aumentado hasta 3,6 millones. Hay unos 600 jueces en 68 tribunales. El plan anunciado el jueves no incluiría fondos para incrementar el número de jueces.