Aprehenden a hombre buscado por homicidio

HIDALGO, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados al Puente Internacional Hidalgo detuvieron a un hombre buscado por una orden de arresto pendiente por homicidio involuntario.

El miércoles 24 de septiembre, oficiales de la CBP en el Puente Internacional Hidalgo remitieron a Javier Garza, ciudadano estadounidense de 71 años, a una inspección secundaria tras una inspección primaria. Durante la inspección secundaria, los oficiales de la CBP, utilizando verificación biométrica y bases de datos federales de las fuerzas del orden, verificaron su identidad y descubrieron que tenía una orden de arresto pendiente por un delito grave, por no comparecer ante un cargo original de homicidio involuntario, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo. Los oficiales de la CBP entregaron a Garza a los agentes del sheriff del Condado de Hidalgo para su traslado a la cárcel del Condado de Hidalgo para la resolución de la orden.

"Esta detención de una persona buscada por un delito violento grave demuestra el compromiso de la CBP con la seguridad de nuestras comunidades", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo. "Trabajamos diligentemente para garantizar que las personas acusadas de este tipo de delitos rindan cuentas y tengan derecho a comparecer ante los tribunales".

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.

Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.







