Biden y Donald ganan respectivas primarias

ANNAPOLIS, Maryland.- El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump ya cuentan con los delegados suficientes para obtener la nominación presidencial durante las convenciones nacionales de sus respectivos partidos, las cuales se celebrarán a mediados de este año. Y su total aumentó el martes con triunfos en Maryland, Nebraska y Virginia Occidental.

Sin embargo, los votantes de ambos bandos esperaban poder manifestar el martes en las urnas su descontento ante la inminente revancha entre ambos.

Los progresistas de Maryland, quienes están particularmente descontentos con el apoyo del gobierno de Biden a Israel durante su guerra contra Hamás, habían alentando a los votantes a sufragar por "no comprometido con ningún candidato" en lugar de expresarle su preferencia a Biden. Las boletas de las primarias en Virginia Occidental o Nebraska no incluían la opción de "no comprometido".

Everett Bellamy, un demócrata que votó de forma anticipada en Annapolis, dijo que eligió la opción de "no comprometido" en lugar de la de Biden a manera de protesta por la muerte de mujeres, niños y no combatientes en Gaza.

"Quise enviar un mensaje", señaló Bellamy, de 74 años, después de dejar su centro de votación anticipada.