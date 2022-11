Avanza O´Rourke en encuesta

Houston, Tx.

Mientras se acercan el día de las votaciones para elegir gobernador, el aspirante abanderado por el partido Demócrata avanza en preferencias entre la población hispana en todo el estado.

En una encuesta realizada por el periódico El Mañana de Reynosa en su sección de Texas, Beto O´Rourke, del Partido Demócrata aparece con un 57 por ciento en la intención del voto.

La consulta comenzó el siete de octubre y hasta la fecha a arrojado números positivos para el demócrata de El Paso.

Mientras tanto, el gobernador que busca ser reelegido, Greg Abbott del Partido Republicano tiene apenas un 28 por ciento de la intención del voto y Jacqueline Abernathy, candidata sin partido, tiene apenas el siete por ciento.

Otra encuesta señala un empate entre los dos adversarios que se disputan la gubernatura del estado de Texas.

El gobernador Greg Abbott declaró en abril que ganaría el voto hispano de Texas sobre el retador demócrata Beto O´Rourke. Abbott obtuvo el 44% del voto hispano en 2014 y el 42% en 2018, según encuestas a boca de urna publicadas por medios de comunicación nacionales. Su campaña dijo que confían en que su mensaje está resonando entre los votantes hispanos, independientemente de dónde vivan en Texas.

"En este entorno electoral particular, las preocupaciones de los latinos que viven en Houston o McAllen o Del Rio o en Midland o en Lubbock o en Amarillo o en Paint Creek, Texas, son exactamente los mismos tres problemas principales: el crimen, la inflación y la frontera", dijo el estratega jefe de Abbott, Dave Carney, durante una llamada con los periodistas el martes pasado, según reveló una publicación de The Texas Tribune en su edición digital.

O´Rourke ha estado superando a Abbott entre los votantes hispanos en prácticamente todas las encuestas, a veces por dos dígitos, aunque la encuesta de la Universidad de Texas publicada hace semanas los encontró empatados.

La campaña de Abbott argumentó que las encuestas públicas no miden con precisión el voto hispano, pero no proporcionó cifras alternativas.

APOYO A LOS DEMÓCRATAS

Fernando Florez todavía cree firmemente que los hispanos de Texas deben apoyar a los demócratas.

El activista comunitario de 81 años que creció en el Valle del Río Grande y se instaló en Fort Worth dijo que sus padres respaldaban a los demócratas porque se beneficiaron de las políticas New Deal de creación de empleo de Franklin D. Roosevelt. Recordó unirse a su padre cuando era adolescente cosechando cultivos en Wyoming y Colorado, y todavía ve a los demócratas como el partido de los trabajadores.

Pero él ve cómo otros votantes hispanos, incluidos los que inmigraron más recientemente, están aceptando a los republicanos.

"Quieren vender la idea de que el Partido Republicano es bueno porque muchos hispanos son pequeños empresarios; eso es cierto", dijo Florez durante una entrevista en su porche en South Hemphill Heights, un vecindario predominantemente hispano en Fort Worth. "Pero con lo que los demócratas han hecho por los trabajadores, los sindicatos y todo eso, está claro que ese es el partido a favor".

Señaló que planea apoyar a la lista demócrata en esta elección hasta el nivel local, que presenta carreras inusualmente competitivas para los cargos del condado.

Los comentarios de Florez reflejan lo que ha sido el caso durante mucho tiempo en la política de Texas: el voto hispano no es un monolito, y los partidos que lo tratan de esa manera lo hacen bajo su propio riesgo. No obstante, los candidatos republicanos y demócratas en este ciclo electoral se han enfocado en los votantes hispanos como un grupo demográfico clave que esperan ganar.

ENFOCADOS EN LATINOS

Y por una buena razón: los hispanos de Texas son ahora el grupo demográfico más grande del estado, además de ser uno de los de más rápido crecimiento.

Se ha prestado mucha atención a estos votantes en el Sur de Texas, donde el Partido Republicano está preparado para lograr avances históricos. Pero menos de un tercio de los votantes hispanos del estado viven en el Sur de Texas o en los condados fronterizos. Casi la mitad de este grupo viven en las áreas metropolitanas de tendencia izquierdista de Austin, Dallas-Fort Worth, Houston y San Antonio, donde las encuestas muestran que esos votantes latinos aún respaldan abrumadoramente a los demócratas.

El representante estatal Rafael Anchía, demócrata por Dallas, descartó la idea de que Abbott podría ganar la mitad de los votos latinos.

"En cada familia latina no, tendrás dos demócratas y un tío loco, y simplemente no ha cambiado", dijo Anchía en el Festival The Texas Tribune en septiembre. "Los latinos no son tontos. Hemos visto lo que ha pasado desde 2016, cómo nos han señalado. Y cada vez que los republicanos se meten en problemas, hablan de gente no blanca aterradora que cruza la frontera".

