Llega avalancha migratoria

Gerston Miranda y su esposa estaban entre los miles de inmigrantes que llegaron recientemente a esta zona remota en la frontera sur de Arizona con México, ingresaron a Estados Unidos a través de un hueco en el muro, y caminaron durante la noche unos 23 kilómetros (14 millas) con dos hijas en edad escolar para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

"No hay seguridad en mi país", dijo el ecuatoriano de 28 años, quien perdió su trabajo cuando su empleador cerró debido a la extorsión de los delincuentes. "Sin seguridad no puedes trabajar. No puedes vivir".