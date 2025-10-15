Encuentran cuerpo sin vida cerca de un canal

ÁLAMO, Texas.- El hallazgo de un cuerpo sin vida alerta a las autoridades del Condado de Hidalgo. Fue el martes alrededor de las 9:00 de la mañana cuando oficiales del Departamento de Sheriff del Condado de Hidalgo fueron alertados de la presencia de un cadáver en la cuadra 2900 de South Alamo Road.

Como único dato, las autoridades dieron a conocer a través de un comunicado, que se trata de un varón. La dependencia se reservó los detalles sobre la identidad de la víctima, así como las circunstancias que rodearon su muerte, hasta notificar a los familiares del occiso.

Sin embargo, uniformados de la Policía Metropolitana ya se encuentran en el lugar adelantando los actos urgentes y las labores de inspección técnica del cadáver.

Así mismo, las autoridades no han confirmado si se trata de un accidente, un hecho violento o alguna otra circunstancia. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial que entregue más detalles sobre la víctima y lo ocurrido.

Por lo pronto, las autoridades ordenaron una autopsia para determinar la causa de la muerte.

La investigación continúa. Se insta a cualquier persona que tenga información, comunicarse con la oficina del Departamento de Sheriff al (956) 383-8114 o con Crime Stoppers del Condado de Hidalgo al (956) 668-8477.