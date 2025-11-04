Atropellan y matan a mujer de Cd. Juárez

EL PASO, Texas.- Una señora de Ciudad Juárez perdió la vida después de que una camioneta la atropellara en el sur de El Paso, según reportaron las autoridades.

El Departamento de Policía de El Paso confirmó que el accidente pasó la mañana del viernes 24 de octubre, poco después de las 9:30 a.m., en la esquina de Stanton Street y Seventh Avenue.

La investigación mostró que un vehículo iba hacia el sur por Stanton Street y, al dar vuelta a la izquierda, embistió a Ricarda Meza Escobedo, de 71 años, que iba cruzando la calle.

A Escobedo la llevaron al hospital con heridas graves, pero el 1 de noviembre la oficina del forense le avisó a los investigadores que la mujer había fallecido por las heridas del golpe.

La policía dijo que el factor contribuyente del siniestro fue que el conductor no le dio el paso a la ahora occisa. Este caso representa la muerte número 56 en las calles este año, comparado con 57 en las mismas fechas del 2024.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito sigue con la indagatoria para ver si le agregan más cargos al responsable.