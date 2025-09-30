Víctima en tiroteo era un salvadoreño

DALLAS, Texas.- El hombre que murió baleado cuando un hombre armado atacó una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Dallas la semana pasada ha sido identificado como Norlan Guzmán Fuentes, un detenido salvadoreño de 37 años de edad, informaron funcionarios federales el lunes.

Otros dos detenidos resultaron gravemente heridos la mañana del miércoles cuando un hombre comenzó a disparar contra la oficina de campo del ICE y una vagoneta que se ubicaba en una zona cercada en la que se encontraban los detenidos.

Las autoridades han dicho que el agresor, Joshua Jahn, de 29 años, disparó indiscriminadamente desde una azotea cercana. Afirmaron que odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales. Ningún miembro del personal del ICE resultó herido durante el ataque, y Jahn se quitó la vida pocos instantes después.

El ICE señaló que no estaba al tanto de cuándo o dónde fue que Guzmán Fuentes ingresó al país, pero detalló que había sido arrestado por cargos penales en Florida en 2012 y en Texas en 2021. La agencia dijo que fue transferido a la custodia del ICE el miércoles, después de que la policía de Dallas lo arrestó en agosto.

El ataque ocurrió en momentos en que un aumento en las restricciones migratorias ha desatado reacciones en contra de los agentes del ICE y ha sembrado el miedo en las comunidades de inmigrantes en todo el país.

Siguiendo los procedimientos del ICE, los detenidos estaban restringidos dentro de la vagoneta, informó un funcionario de la agencia, agregando que los agentes federales corrieron hacia la zona del tiroteo para sacar a los detenidos y brindarles ayuda.

Stephany Gauffeny dijo a la televisora WFAA que su esposo, Miguel Ángel García, fue uno de los dos detenidos que resultaron heridos. Añadió que recibió entre ocho y nueve disparos.

EL DATO

El ICE señaló que no estaba al tanto de cuándo o dónde fue que Norlan Guzmán Fuentes ingresó al país, pero detalló que había sido arrestado por cargos penales en Florida en 2012 y en Texas en 2021.