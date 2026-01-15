Abejas asesinas atacan hombre en Santa Rosa

ALAMO, Texas.- Un hombre de 47 años murió el viernes en Santa Rosa en un ataque de abejas mientras operaba una plataforma elevadora.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, alrededor de las 3:21 p. m. de ese día, los agentes respondieron a la cuadra 17000 de Louisiana Road con respecto a un hombre atacado por un enjambre de abejas.

A su llegada, los agentes encontraron a Adrián De La Rosa inmóvil y cubierto de abejas.

Se pusieron en contacto con un testigo que dijo que estaban podando árboles en el lugar cuando De La Rosa, que estaba operando una plataforma elevadora en ese momento, golpeó un área de un árbol que contenía abejas.

Según el testigo, las abejas atacaron inmediatamente a Adrián de la Rosa cuando intentaba bajar el elevador, según el comunicado. "Para cuando el elevador llegó al suelo, Adrián estaba completamente cubierto de abejas y se desplomó al suelo".

El testigo intentó usar spray para abejas para ahuyentar a las abejas, pero no funcionó.

La policía de Santa Rosa fue la primera en llegar a la escena, pero no pudo salir de sus vehículos debido a la multitud.

Cuando llegó el Departamento de Bomberos de Santa Rosa, utilizaron su manguera de agua para alejar las abejas de la víctima.

EMS evaluó a De La Rosa, quien no tenía pulso y fue declarado muerto en el lugar.