´Espero que esto dé un verdadero terror´

DALLAS.- El hombre que abrió fuego en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales, dijeron las autoridades el jueves, ofreciendo la primera pista del móvil del ataque.

El tiroteo al amanecer del miércoles tuvo como objetivo la instalación del ICE, incluyendo una furgoneta en una entrada con portón donde había detenidos. Un detenido resultó muerto y otros dos resultaron gravemente heridos. Nadie del ICE resultó herido.

El agresor, quien se quitó la vida de un disparo, "llevó a cabo un ataque dirigido, estilo emboscada, contra las fuerzas del orden", dijo Joseph Rothrock, el agente a cargo de la oficina del FBI en Dallas.

"Tenía la intención específica de matar a agentes del ICE", disparando contra vehículos del ICE y hacia "las ventanas del edificio de oficinas donde numerosos empleados del ICE realizan su trabajo todos los días".

Al parecer, el agresor actuó solo. Nancy Larson, la fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, dijo que los investigadores encontraron una colección de notas en la residencia del sospechoso. Una de ellas decía: "Sí, solo fui yo". Otras notas eran críticas fuertes a los agentes del ICE e indicaban que el sospechoso no quería herir a algún detenido.

Los investigadores no han encontrado que el hombre armado fuera miembro de ningún grupo o entidad en particular, dijo Larson. Y aunque escribió ampliamente sobre su odio hacia el gobierno federal, no mencionó ninguna agencia federal aparte del ICE, dijo.

El agresor también dejó una nota diciendo que esperaba que el ataque "diera verdadero terror a los agentes del ICE", dijo el director del FBI Kash Patel en la red social X.

El atacante, quien según las autoridades disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano, estuvo involucrado en un "alto grado de planificación previa al ataque", indicó Patel, y los agentes han incautado dispositivos electrónicos, notas manuscritas y otras pruebas de una casa en el área de Dallas.

Según Patel, una de las notas manuscritas recuperadas decía: "Espero que esto dé verdadero terror a los agentes del ICE, para pensar, ¿hay un francotirador con balas AP en ese techo?", citando al parecer una abreviatura de balas que perforan blindajes.

El agresor también había descargado de internet un documento titulado "Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del condado Dallas" que contenía una lista de instalaciones de Seguridad Nacional, dijo Patel.

Horas antes del tiroteo, el agresor realizó múltiples búsquedas en internet sobre información balística y videos del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah este mes, señaló Patel. El mes pasado, el hombre buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes del ICE, agregó.

El agresor era Joshua Jahn, de 29 años, de acuerdo con un oficial que no podía divulgar públicamente detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.