Asesina a su esposa y su cuñado a puñaladas

HOUSTON

Está tras las rejas, el sospechoso matar a su esposa y su cuñado a puñaladas, la tarde del martes en Cloverleaf. El alguacil Ed González publicó en su cuenta de X que Víctor Banegas Solórzano, de 31 años, es el sospechoso de matar a su esposa Karle y el hermano de esta de nombre Nelson. El hombre enfrenta ahora cargos homicidio culposo.

La pareja tiene un niño de 8 años, quien después de la tragedia pasó al cuidado del Centro de Protección al Menor (CPS) quienes se están poniendo en contacto con la familia del menor. El incidente se registró en el 620 de la calle Manor. Banegas Solórzano fue ingresado a la cárcel del condado Harris.